Emily Moffitt’s Winning Good verkocht

De dertienjarige NRPS'er Winning Good (v. Winningmood) waar Emily Moffitt al veel successen mee heeft geboekt, is verkocht. Het fokproduct van W.F.M. van Gestel uit Hooge Mierde is door Jorge Matte aangeschaft. De Chileen kocht vorig jaar ook al de KWPN'er Extra (v. Berlin) van Olivier Philippaerts en de Holsteiner Chicago HD (v. Cornet Obolensky) die door Anna Dryden werd gereden.

De Winningmood-zoon Winning Good was bepalend voor de carrière van Emily Moffitt, zo zegt de Britse zelf op Insta. “Ik heb zoveel dingen om je voor te bedanken. Van de lessen die je me geleerd hebt tot de herinneringen die we gemaakt hebben en die ik voor altijd bij me zal houden.”

Moffitt nam in 2018 de teugels van Winning Good over van haar toenmalige trainer Ben Maher. Al vrij snel verwierf de amazone een plek in het Britse team. Met het team won het duo onder meer de Nations Cup wedstrijden in Dublin, Wellington, La Baule en de kleine finale in Barcelona. Dit jaar was er onder meer een zesde plaats in de 5* Grand Prix in Wellington. Met haar Global Champions team London Knights wonnen Moffit en Winning Good de CG Super Cup finale in Praag. Ook bracht het paard de 23-jarige amazone naar haar eerste EK bij de senioren, afgelopen jaar in Riesenbeck.

Bon St.Georg/Insta