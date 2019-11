Emma Augier de Moussac’s J.C.S. Chacco Dia verder onder Peder Fredricson

De Zweedse topruiter Peder Fredricson gaat verder op Emma Augier de Moussac's Grand Prix-paard J.C.S. Chacco Dia (Diarado x Chacco Blue). Op Instagram schrijft de Tsjechische amazone: "Met pijn in mijn hart neem ik vandaag afscheid van een van de meest talentvolle paarden die ik ooit heb gereden. Ik kan niet blijer voor haar zijn dat ze in handen komt van een van de beste ruiters ter wereld, Peder Fredricson."

Emma Augier de Moussac had de Diarado-dochter Chacco Dia vanaf haar zevende jaar op stal en opgeleid tot Grand Prix-niveau. Eind oktober werd het paar nog vijfde in de wereldbekerwedstrijd in Oslo. Daarvoor was de Tsjechische amazone onder meer vierde in de 3* GP van Canteleu, derde in de 3* in Lier.

Op Instagram schrijft Augier de Moussac: “En ik weet dat dit slechts het begin is van een geweldige carrière die ze nog voor haar heeft! Om deze reden kan ik niet gelukkiger zijn dat ze haar reis kan voortzetten met een van de beste ruiters ter wereld, Peder Fredricson.”

Peder Fredricson reageerde op World of Showjumping: “Mijn sponsor Stuteri Arch heeft J.C.S. Chacco Dia voor mij gekocht om te rijden, en ik ben heel benieuwd om haar beter te leren kennen.” Wanneer de voormalig Europees kampioen de tienjarige Belgisch gefokte merrie gaat uitbrengen is nog niet bekend.



Bron World of Showjumping