Emma Bocken ijzersterk in Children Grand Prix Lichtenvoorde

Emma Bocken schreef zojuist de Children Grote Prijs van Lichtenvoorde op haar naam. De amazone wist als enige de dubbel nul op het scorebord te houden na een acht-koppige barrage. Britt Schaper eindigde op een mooie tweede en vijfde plaats en Mila Everse, Anouk Tolboom en Thijmen Vos plaatsten zich ook in de top van het klassement.

De vice-Europees kampioene van dit jaar, Emma Bocken, plaatste zich bij de acht barrage-kandidaten en liet als enige in de barrage alle balken in de lepels. Met Dagma (v.Tangelo vd Zuuthoeve) was een tijd van 37.97 en haar foutloze ronde genoeg om voorop te mogen in de ereronde. Britt Schaper staat met haar 12 jaar sterk haar “mannetje” in Lichtenvoorde. Na gisteren al gewonnen te hebben in de Children Small Tour deed de amazone vandaag in de Big Tour zeker niet onverdienstelijk mee. Met Heerdestar (v.Zilverstar T) werd de amazone tweede met een tijd van 38.51 en vier strafpunten en met haar tweede troef Bad Boy (v.Zilverstar T) werd Schaper vijfde.

Top van het klassement

De Belgische Helena Beyers voorkwam met Mito vd Zilverenhoek (v.Mylord Carthago) een complete Nederlandse ereronde. De amazone kwam binnen met vier strafpunten in een tijd van 38.90 en mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Mila Everse en Flo (v.Querly Elvis) vielen net naast het podium op de vierde plaats voor Schaper. Anouk Tolboom (Everton) en Thijmen Vos (Calgary 56) mochten nog een zesde en zevende prijs mee naar huis nemen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl