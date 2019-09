Emma Bocken in top vijf Children GP Sentower Park

Emma Bocken pakte vanmiddag een mooie topklassering in de Children Grote Prijs in het Belgische Opglabbeek. De amazone eindigde na een 22-koppige (!) barrage in de top vijf van de 1.25m GP. De Duitse Lisa Maria Funke ging er met de winst vandoor.

Funke bleef 21 concurrenten in de barrage de baas. De amazone stuurde Limbarto (v.Limbus) rond in 34.03 en schreef de Grote Prijs op haar naam. Olivia Alarez Garcia pakte met Prince de la Mare (v.Beguin de Moens) een tweede plaats voor Alexandre Real die met Sire de St. Simeon (v.Crown Z) derde werd. Bocken eindigde knap in de top van het klassement. De amazone stuurde haar Dagma (v.Tangelo vd Zuuthoeve) rond in 35.35 en werd vijfde.

Pony’s en Junioren

In de pony Grote Prijs waren Fleur Holleman en Bora Bora goed voor een achtste prijs na een mooie foutloze barrage ronde. Lily Engelsman en Blackwoodland Rock reden een erg snelle barrage en leken af te stevenen op een tweede prijs. Het duo moest echter vier strafpunten noteren onderweg en werd negende als snelste vier-fouter. In de Junioren Small Tour rubriek was Gerrit Veenstra goed voor een tweede plaats met Homer van T&L (v.Houston) en in de Small Tour-proef van de pony’s eindigde Mart IJland met Ratina als derde.

Bron: Horses.nl