Emma Bocken was met Rinken Z (v. Riscal La Silla) ruimschoots de snelste in de Grote Prijs over 1,35 m op De Peelbergen vandaag. Met 34,06 seconden in de barrage was Bocken bijna twee seconden sneller dan Joost Martens, die met Imodo (v. Quasimodo Z) tweede werd.