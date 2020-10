Emma Bocken vijfde in ochtendrubriek Opglabbeek

In Sentower Park in Opglabbeek stuurde Emma Bocken haar paard Sambucca (v. Sandro Boy) naar de vijfde plaats in de 2* 1,35m-rubriek. De proef werd overtuigend gewonnen door de Duitser Benjamin Wulschner met Quidditsch 2 (v. Quintender).

In de 1,35m-rubriek direct op tijd pakte Benjamin Wulschner de zege met zijn tienjarige Quidditsch 2 in een tijd van 55,74 seconden. Dat was ruim drie seconden sneller dan de Belgische Ines van den Bosch met de NRPS’er Zirocco (v. Zilverstar T).

Emma Bocken had met de Sandro Boy-zoon Sambucca 59,14 seconden nodig, goed voor de vijfde plaats. Een goed resultaat na de zesde plaats van gisteren. Bocken debuteerde met Sambucca in Lamprechtshausen in september. Ze nam de teugels over van Tristan Marchal die met het paard brons veroverde op het EK voor Young Riders in 2018.

Voor Emma Bocken eindigde Luca Calabro en Que Splendor GH (v. Verdi TN) op de derde plaats en Antonia Petterson Häggström op de NRPS’er Mylord Lady (v. Mylord Carthago) als vierde.

Bron Horses.nl