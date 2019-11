Emma Bocken wint Children GP Lichtenvoorde: ‘Zo afsluiten is super!’

Het jaar 2019 bij de Children is een onvergetelijke voor Emma Bocken. De 14-jarige Limburgse amazone sloot vandaag een ongekend succesvolle tijd bij de Children (kinderen van 12 tot en met 14 jaar op paarden) af met winst in de 1.25m Grote Prijs op Jumping de Achterhoek. Ze bleef als enige foutloos in de barrage om de Munsterman BV Prijs met Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve) van Stal Hendrix uit Baarlo.

Emma Bocken en Dagma zijn inmiddels een bekend duo in het internationaal deelnemersveld. Ze werden Nederlands kampioen Children in april, wonnen teamgoud en individueel zilver op het EK en schreef in Wierden de Grote Prijs voor Children op haar naam. Vorige week werd ze op Jumping Indoor Maastricht uitgeroepen tot Limburgs paardensporttalent van het jaar. “Ja, ik vind het wel jammer dat ik vanwege mijn leeftijd moet stoppen bij de Children, maar ik heb een heel mooi jaar gehad. Zo afsluiten is super!”

Bang voor andere paarden

Dat Dagma een intelligent, scherp springpaard is dat een hekel heeft aan foutjes maken kan iedereeen zien, maar delicaat is ze ook. “Ze is heel bang voor andere paarden. Ik kan echt niet tussen de anderen lospringen. Er zat wat tijd tussen de ene rubriek en de Grote Prijs. Toen ben ik er meteen opgegaan en heb ik haar gesprongen op het voorterrein. Daarna terug op stal en voor de Grote Prijs heb ik haar in de longeerpaddocks gereden voordat we de ring in gingen. Ze raakte behoorlijk gestresst toen Thijmen Vos in de barrage viel, maar daarna was ze weer goed bij de les.”

Britt Schaper tweede en vijfde

Van de zeven barragekandidaten was Emma Bocken de enige die foutloos sprong. Britt Schaper plaatste zich met twee paarden en werd met een balkje tweede en vijfde op de Zilverstar T-nakomelingen Heerdestar en Bad Boy. Mila Everse werd vierde op Flo (v. Querly-Elvis).

“We gaan nu voor een stapje hoger, de junioren. Mama ziet Dagma graag onder mijn zusje, zij is 13. Maar ik denk dat ze ook wel het juniorenniveau aankan. Van Jos Lansink heb ik ook al een paard te rijden gekregen: Check Out (v.Tangelo vd Zuuthoeve). Die sprong al hoger met Pieter Clemens en Frank Schuttert en die rijd ik hier voor het eerst in de 1.40m Grote Prijs,” besluit Bocken.

