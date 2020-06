Emma Stoker wint eerste wedstrijd in België met Newberry Balia NL

Op het Azelhof in Lier begon gisteren de eerste wedstrijd in België sinds het begin van de coronacrisis. De eerste dag van het springconcours, dat tot en met zondag duurt, stond in het teken van de jonge springpaarden. Bij de zevenjarigen won de door Dinand Noeverman en Maartje Lanooy gefokte Newberry Balia NL (v. Emerald).

Euro Horse stalamazone Emma Stoker stuurde Newberry Balia NL naar de overwinning in het Twee Fasen-parcours voor zevenjarigen. De Britse was in de tweede fase een paar tiende van een seconde sneller dan James Peeters en Dream.

Newberry Balia NL is de bij het BWP geregistreerde dochter van Emerald. Stal NL van Dinand Noeverman en Maartje Lanooy fokten haar uit Daytona Balia NL (v. Vincenzo) die zelf op 1,40m-niveau sprong. Voor de coronacrisis was Emma Stoker al succesvol met de merrie in Vejer de la Frontera.

Voor Stoker was er ook nog een derde plek met Q Seven (v. FRH Quaid) en op Nazarine vd Axelhoeve (v. Emerald) werd ze zesde.

Bron Horses.nl/Horseman.be