Emmen en Pals opnieuw bovenaan bij jonge springpaarden

Op Sentower park won Kim Emmen voor de derde dag op rij de rubriek voor zesjarige springpaarden met Lady Angeles (v. Los Angeles). Dit keer was het een rubriek met barrage, maar ook daarin bleef Emmen foutloos de snelste. Johnny Pals startte vandaag Happy Linda (v. Eldorado vd Zeshoek) ook met succes in de rubriek voor de zevenjarige paarden. Ook Pals eindigde aan kop in de afsluitende barrage.