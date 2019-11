Emmen laat Wilhelmus klinken in Poznan, Hendrix, Schuttert en Vrieling in top tien

Kim Emmen opende de 4* wedstrijd in Poznan vandaag met winst. De amazone schreef de 4* 1.40m Medium Tour op haar naam. Michel Hendrix pakte in de proef nog een volgprijs. In de 1.45m Big Tour pakten Hendrik Jan Schuttert en Jur Vrieling nog een top-tien klassering.

Emmen zadelde voor de 1.40m direct-op-tijd rubriek Go Go Nevada (v.Ustinov) en was met 60.80 seconden de concurrentie te snel af. Enkel Andrew Kocher en Squirt Gun (v.Diarado) doken onder de tijd van Emmen, 59.76 seconden, maar moesten hun snelheid bekopen met vier strafpunten en vielen terug in het klassement. De altijd snelle Felix Haßmann stuurde SL Brazonado (v.SL Baluarte) net 0.12 seconden langzamer door de finish in 60.92 en mocht achter Emmen plaatsnemen in de prijsuitreiking. Jeroen de Winter en L’Innocence van ’t Meulenhof (v.Diamant de Semilly) maakten de top drie compleet met een tijd van 62.26. Michel Hendrix nam nog een volgprijs mee met Fair Field (v.Zirocco Blue). De Nederlander eindigde als tiende na een foutloze ronde in 65.49.

Big Tour

De Big Tour overwinning bleef in eigen huis. De Pool Maksymilian Wechta snelde met Quinchella (v.Quintero) het twee-fasen parcours rond en klokte een tijd van 30.83 seconden. Barbara Schnieper en KWPN’er Escoffier (v.Lord Z), fokproduct van MTS. Stultiens, kwamen nog het dichtst in de buurt van de Pool. Het duo finishte in 31.19 en werd tweede. Hendrik Jan Schuttert tekende voor het beste Nederlandse resultaat in de proef. Schuttert kwam met Expensive (v.Unaniem) in 31.91 seconden door de finish en mocht als zesde opstellen. Jur Vrieling en Comino (v.Cassini II) deden er 32.16 seconden over en pakten nog een achtste prijs.

