Emmen zesde in Bonheiden met Island V G

Kim Emmen is in de Grote Prijs van Bonheiden over 1,45m zesde geworden met de elfjarige ruin Island V G (v. VDL Zirocco Blue). De Nederlandse reed een foutloze barrage in 39.56 seconden. De winst was voor de Belgische Pascale Haep met Quesera de Muze (v. Fantomas de Muze). Zij was iedereen ruimschoots te snel af door een tijd van 36.65 te klokken.