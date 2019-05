Engeland zet ook juniorengroep op scherp, Nederland tweede

Met een barrage tussen de Britse en Nederlandse junioren werd het Wierdense publiek getrakteerd op zinderende paardensport. Het oranje team was gebrand op de zege en liet de snelste slotrondes noteren, maar de Britten bleven foutloos in de barrage. Benjamin Clark hoefde als vierde ruiter niet meer van start. Polen werd derde.

Tony Newbery, chef d’equipe van het Britse team, kwam voor de zege naar Wierden. “We weten hoe moeilijk het is om hier te winnen, maar daar heb ik ook rekening mee gehouden met het opstellen van het team. Ik ben blij dat we barrage mochten rijden en de eerste positie na de eerste omloop konden vasthouden. Het is sowieso een schitterend concours en een mooie ervaring om alvast parcoursen te rijden van een parcoursbouwer die het EK ook bouwt”, wijst hij naar Louis Konickx.

Relatief jonge paarden

De kaarten zien er goed uit voor springnatie Engeland. “In Opglabbeek wonnen we ook. Toen was Benjamin Clark ook in het team en moest hij in de barrage tegen Duitsland foutloos blijven voor de winst. Nu haalden zijn teamgenoten de winst al binnen.”

Opvallend is dat de Britse ruiters met relatief jonge paarden aan de start kwamen en deze fantastisch aan het springen hadden. Jancovica (v. Thunder van de Zuuthoeve) van Benjamin Clark is tien. Dat de negenjarige Scenletha (v. Scendix) tijdens haar landenwedstrijddebuut drie foutloze omlopen springt, betekent veel voor Jack Whitaker. “Ik wist niet hoe ze over twee rondes zou springen, maar ze heeft laten zien dat ze zeer voorzichtig is”, vertelt de zoon van springlegende Michael Whitaker. Ook de tienjarige Vykinbay (v. Quartz du Chanu) van Allana Clutterbuck had nog niet veel ervaring op dit niveau.

Voor een Nederlands tintje in het Britse team zorgde de KWPN-gefokte Darino B (v. Verdi). Oliver Tuff kwam op 4 en 20 strafpunten uit, maar hij herpakte zich en legde de barrage foutloos af. “Ik weet niet waarom het niet liep in de tweede ronde. Ik wilde teveel controle, teveel mijn best doen”, kan hij er achteraf om lachen.

Beloftevol

Het Nederlandse team liet ook beloftevolle omlopen zien. Elike Morsink met Dakina II (v. Indoctro) reed 4/0 en foutloos in de barrage. Gerrit Veenstra op Loridon van T&L (v. Horion de Libersart) was zelfs één van de drie ruiters die in de landenwedstrijd dubbel foutloos bleef. In de barrage liep hij twee balken op.

Skye Morssinkhof op Checkpoint Chacco (v. Chacco Blue) herstelde zich juist met een superieure rit na haar 8/4 score. Elize van de Mheen op Ferdinand B (v. Verdi) haalde alles uit de kast na haar 4/0 rit, maar haar ambitie om Engeland onder druk te zetten in de barrage vervloog met een fout op de laatste hindernis.

Bron: Persbericht Dutch Youngster Festival / Horses.nl