Eoin McMahon wint overtuigend WEF Challenge Cup ronde twee

Ludger Beerbaums staljockey Eoin McMahon is dit jaar voor het eerst op het Winter Equestrian Festival in Wellington. Gisteren deed de Ier direct van zich spreken door overtuigend de tweede ronde van de Challenge Cup te winnen. In het zadel van zijn EK-paard Chacon 2 (v. Chacco-Blue) was hij twee seconden sneller dan de Brit Samuel Hutton op H&M Kirlo Van Den Bosrand (v. Cardento).

Maar liefst 15 combinaties gingen van start in de barrage van de Challenge Cup. Eoin McMahon had het geluk dat hij de voorlaatste ruiter was. Tien combinaties hadden al een foutloze ronde gesprongen voordat de Ier in de ring kwam. Samuel Hutton ging aan de leiding met H&M Kirlo Van Den Bosrand met een tijd van 42,25 seconden. De Brit werd op twee tiende gevolgd door Erynn Ballard met Comedie De Talma (v. Kannan).

Twee seconden sneller

Eoin McMahon had Chacon, het paard waarmee hij op het EK in Riesenbeck individueel achtste werd, in grote vorm. Ogenschijnlijk moeiteloos galoppeerde de veertienjarige Oldenburger in hoog tempo rond. McMahon liet de klokken stoppen op 40,29 seconden. In zijn eerste week in Wellington liet de Ier direct zien waartoe hij in staat is.

‘Speciaal paard’

“Hij is echt een speciaal paard. Ik denk dat hij eerlijk gezegd mijn beste paard is,” beschreef McMahon Chacon. “We hebben vorig jaar de Europese kampioenschappen gedaan en stonden in de top 10. Met alle afzeggingen in Europa hebben we besloten om dit jaar hier aanwezig te zijn.”

Bron Persbericht WEF