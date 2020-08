Epaillard en Quincy Lady naar overwinning in 1.45m Deauville

Omwille van het slechte weer werd de 1.45m rubriek in Deauville gisteren stopgezet. De rubriek ging vandaag weer van start en werd gewonnen door Julien Epaillard. Op de Quintender-merrie Quincy Lady (mv. Lordanos) was Epaillard de snelste combinatie rechtstreeks tegen de klok in een tijd van 59.39 seconden.