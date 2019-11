Epaillard houdt 1.50m rubriek Lyon in Franse handen, Bles pakt top zes klassering

De man die al vele prijzen op zijn naam schreef, Julien Epaillard, was ook vanmiddag in de 1.50m rubriek in Lyon de allerbeste. De Fransman dook net driehonderdste van een seconde onder de tijd van de nummer twee Yuri Mansur. De Braziliaan nestelde zich tussen twee Fransen in, Mathieu Billot eindigde op de derde plaats. Onze landgenoot Bart Bles reed de top zes van het klassement binnen.

Toen Epaillard en Queeletta (v.Quality), die de Fransman sinds juni dit jaar onder het zadel heeft, aan de start verschenen stond Yuri Mansur met de KWPN’er Everglade (v.Clinton) aan de leiding. De Braziliaan had een super snelle tijd van 30.59 geklokt en daar beet de concurrentie zich op stuk. Epaillard ging voor de winst en dook net driehonderdste onder de tijd van Mansur. Met een tijd van 30.56 ging Epaillard er met de overwinning vandoor. Zijn landgenoot Mathieau Billot stuurde de pas achtjarige Lord de Muze (v.Nabab de Reve) rond in 31.42 en mocht als derde opstellen.

Top zes voor Bles

Emanuele Gaudiano viel net naast het podium in de 1.50m rubriek. De Italiaan finishte met Kingston van het Eikenhof (v.Epleaser) in 31.54 seconden en eindigde op de vierde stek. Christian Ahlmann en Ailina (v.Chico’s Boy) tekenden met 31.69 seconden voor de vijfde plek voor Bart Bles. Bles kwam met Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) binnen in 31.76 seconden en eindigde op een mooie zesde plaats.

Bron: Horses.nl