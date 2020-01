Epaillard op dreef in Oliva

Julien Epaillard was in de tweesterren GP van Oliva over 1m45 de snelste met zijn BWP'er Jalanta P (v. Catalano). De tweede plaats was opnieuw voor de KWPN'er Dublin V (v. Vigaro) die gisteren in de kwalificatie ook al tweede werd met Laura Renwick. Ruim drie seconden achter Epaillard finishte Alberto Zorzi als derde met Vauban du Trio (v. Nervoso).

Johnny Pals was met de goedgekeurde hengst Fernando (v. For Pleasure) ook tot de barrage doorgedrongen, maar kreeg een balk en wist zich niet te klasseren.

KPWN’ers scoren

Epaillard had eerder vandaag ook de Gold Tour over 1m35 al gewonnen met Quincy Lady (v. Quintender). In die rubriek werd KWPN-merrie Griet (v. Bugatti VDL) tweede onder het zadel van Virginie Thonon.

De Silver Tour over 1m40 kende een overwinning voor KWPN-merrie Fastday VDL (v. Quaprice Bois Margot) met de Ierse Sophie Dalm. Deze merrie was twee jaar geleden de duurste merrie van de WEF Sport Horse Auction, met 250.000 dollar. In deze rubriek was de tweede plaats, op 3/100 verschil, voor Gregory Wathelet met Sandero (v. Sandro Boy).

