Epaillard schrijft WB Madrid op naam, Maikel van der Veuten zesde

Julien Epaillard was dit jaar net als verleden jaar dé grote man op het FEI wereldbeker concours in de Spaanse hoofdstad. Met het winnen van deze Grote Prijs heeft zijn merrie Caracole de la Roque (v.Zandor Z) de zevende overwinning op rij op naam. Uniek in de springsport, net zo uniek als het feit dat Epaillard van de belangrijkste zes rubrieken in Madrid vorig jaar en deze editie, er vijf won. Op de tweede plaats kwam Daniel Deusser met Bingo Ste Hermelle (v.Number One d'Iso) die in de barrage ruim anderhalve seconde moest toegeven op de winnaar. Simon Delestre bezette de derde trede op het podium door met Cayman Jolly Jumper (v.Hickstead) foutloos te blijven in 44.37 seconden.

Voor deze FEI Wereldbeker kwalificatie in Madrid had zich een heel leger aan toppers ingeschreven wat inhield dat voor de punten hier zware strijd geleverd moest worden want de kwaliteit was hoog.

Nederlanders

Eric van der Vleuten leek vandaag in Dreamland (v.Sunday de Riverland) een paard onder het zadel te hebben dat een beetje leeg leek. Normaal gesproken springt de vosruin explosief van de grond springt maar vandaag was dat minder met als gevolg drie afworpen.

Jur Vrieling had al 30 punten bij elkaar verzameld in de voorgaande wedstrijden en stond derde in het tussenklassement. Met Long John Silver (v.Lasino) vandaag nog een paar punten erbij en hij had genoeg voor de finale. Helaas verliep het niet volgens dat gewenste scenario want eerst was er de fout op de blauwe oxer gevolgd door een tweede fout op de steilsprong erna. Verder reed Vrieling weer vlekkeloos naar huis maar die acht strafpunten stonden.

Maikel van der Vleuten heeft wel dringend punten nodig want tot nog toe heeft hij er geen. Dat zijn de momenten waar de ruiter uit Mierlo voor lijkt te leven, dan is hij op zijn best. Zonder ook maar één keer het hout te beroeren plaatste hij zich met Elwikke (v.Eldorado van Zeshoek) als 13e combinatie voor de barrage. Daarmee was de helft van de opdracht vervuld, nu nog afmaken in de barrage.

Barrage

In totaal hadden 15 van de 40 deelnemers de eerste ronde afgelegd zonder fouten en zij streden in de barrage voor de winst en de punten. In die barrage acht hindernissen waaronder een dubbelsprong. De kans was zeer wel aanwezig dat hoe hoog de kwaliteit van de deelnemers ook was, Julien Epaillard moest als tweede en als die foutloos wist te blijven zou het alleen nog spannend worden om wie als tweede zou eindigen. Zo verging het voorheen al vele malen en zo zal het ook in de toekomst nog vele malen gaan want zo goed en snel is de man nu eenmaal, doe je verder niks aan.

Direct vuurwerk vanaf de start

Ben Maher had een overtuigende eerste ronde laten zien met de onlangs in Nederland aangekochte Exit Remo (v.San Remo) en zei vooraf dat het een van nature snel paard is dus dat hij zeker voor de winst zou gaan. Dat bleken geen loze woorden want proberen deed hij het. Als eerste starter moest hij een tijd neerzetten die de anderen zou uitlokken tot hogere risico’s en wellicht fouten. Maar zelf nam hij teveel risico op het inkomen van de dubbelsprong waardoor de fout onvermijdelijk was voor Exit Remo. Vier strafpunten in 42.92 seconden.

Zoals eigenlijk wel verwacht was de spanning na de tweede starter wel weg want Julien Epaillard en Caracole de la Roque (v.Zandor Z) lieten een foutloze rit noteren in 42.61 seconden en daar zou niemand meer aankomen.

Niet Daniel Deusser met Bingo Ste Hermelle (v.Number One d’Iso) die vol gas reed maar toch aan de finish maar liefst 1.69 seconden toe moest geven op Epaillard.

Ook Simon Delestre haalde het nog niet bijna. Met Cayman Jolly Jumper (v.Hickstead) deed hij alles wat hij kon maar kwam uiteindelijk 0.07 later over de streep dan Deusser. Net als Martin Fuchs en Kevin Staut het ook niet haalden. Ze worden uitgelokt om zo gek te doen om de tijd van Epaillard te kloppen dat de fouten onvermijdelijk zijn.

Wie zou tweede worden?

Vooralsnog stond Deusser op de tweede plaats en had Piergiorgio Bucci alle geluk van de wereld dat hij en zijn paard overeind bleven want in de landing van de een na laatste hindernis haakte Cochello (v.Casall) met zijn achterijzer in het voorste en was hij al bezig te struikelen toen hij nog net op tijd los trok en op de been wist te blijven. Zijn ruiter was in de hals beland en was beide stijgbeugels kwijt maar duwde zich weer terug in het zadel en wonder boven wonder wist hij ook de laatste hindernis foutloos te overwinnen in een tijd van 45.34 seconden ook al had hij zijn stijgbeugels nog steeds niet gevonden.

Maikel van der Vleuten ging van start met een duidelijk plan om niet de tijd van Epaillard aan te vallen maar wel die van Deusser of Delestre. Helaas ging de steilsprong halverwege de barrage naar beneden en reed Maikel verder rustig naar huis en werd zesde, goed voor 11 Wereldbekerpunten en 7.335 euro.

Uitslag

Klassement WB na zes etappes