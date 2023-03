Epaillard wint 1,45m Den Bosch, van Asten en Raijmakers Jr tweede en vierde

Het waren de Fransen tegen de Nederlanders in de tweede 5* rubriek van de dag. De tribunes in Den Bosch zaten al goed vol en het publiek werd getrakteerd op mooie springsport. Julien Epaillard wist de 1,45m rubriek te winnen. Leopold van Asten en Simon Delestre maakten de top drie compleet. Piet Raijmakers Jr schreef eerder al het 1,40m op naam en werd in het 1,45m vierde.

De altijd snelle Fransman Julien Epaillard stuurde zijn Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet) in 53.87 seconden naar de finish en was daarmee de enige ruiter die onder de 54 seconden wist te blijven. Leopold van Asten is de laatste Nederlandse winnaar van de Rolex Grand Prix en liet vandaag alvast zien goed in vorm te zijn. De ruiter reed zijn toppaard VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) in 54.30 seconden naar de tweede plaats.

Simon Delestre maakte het de Nederlanders moeilijk en werd derde. Hij reed Tinka’s Hero Z (v. Tinka’s Boy) in 55.72 seconden naar de finish. Piet Raijmakers Jr reed zijn van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) eerder vandaag al naar de overwinning in het 1,40. De merrie had nog genoeg energie over want ook in het 1,45m bleef het duo foutloos en werden in 56.20 seconden vierde.

Bron: Horses.nl