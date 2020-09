Epaillard wint 1m50, snelle Smolders wordt zesde

Het 1m50 met barrage is gewonnen door Julien Epaillard en Queeletta (v. Quality). De snelste tijd was voor Harrie Smolders en Cas 2 (v. Indoctro), maar zij zagen halverwege het barrageparcours een balk vallen en moesten genoegen nemen met de zesde plaats.

Epaillard: “Ik was tussen hindernis 1 en 2 iets te langzaam, maar daarna heb ik meer risico genomen en dat was genoeg. Het is een fijne merrie, ze is erg snel. Erg fijn om hier weer tussen de beste ruiters van de wereld te kunnen rijden.”

Fredricson tweede

De Zweedse routinier Peder Fredricson werd anderhalve seconde achter Epaillard tweede met zijn KWPN-ruin H&M Christian K (v. Namelus R). Derde werd de Ier Shane Breen op Compelling Z (v. Chellano Z).

Smolders snelste, Kuyten op twaalf

Harrie Smolders was met Cas 2 de laatste starter in de barrage. Hij ging er duidelijk voor om de tijd van 42,28 van Julien Epaillard te kloppen. Op de rode oxer halverwege viel een balk, maar Smolders bleef flink door en liet uiteindelijk wel de snelste tijd noteren: 41,81 seconde. Het was goed voor de zesde plaats. Suus Kuyten kreeg met Alfa Jordan (v. Air Jordan) een tijdfout in de basisomloop, maar wist zich nog net te klasseren op de 12e plaats.

Grand Prix van Valkenswaard live te volgen

Vanaf 16:30 wordt de Grand Prix van Valkenswaard verreden. Er doen zes Nederlandse combinaties mee. De wedstrijd is te volgen via de livestream van ClipMyHorse. Of alternatief via de website van de Global Champions Tour.

Uitslag

Bron: Horses.nl