Epaillard wint laatste 1.45m op The Dutch Masters, Lars Kersten derde

Julien Epaillard heeft zijn tweede overwinning op The Dutch Masters in Den Bosch te pakken. Voorafgaand aan de Rolex Grand Prix vanmiddag werd er nog een 1.45m rubriek direct op tijd gesprongen. Epaillard reed Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet) als enige onder de 52 seconden naar de finish en schreef de rubriek op naam. Lars Kersten en Boebka v. Marienshof Z (v. Balou du Rouet) werden derde.

Lars Kersten reed de zwarte ruin in 54.17 seconden naar de finish en moest alleen Epaillard en Gudrun Patteet voorlaten. De Belgische amazone was met haar Sea Coast Monalisa van’t Paradijs (v. Bamako de Muze) goed op weg om de tijd van Epaillard te verbeteren maar strandde met 53.09 seconden op de tweede plaats.

Ook Willem Greve, Loewie Joppen en Kim Emmen reden zich in de prijzen. Willem Greve stuurde Candy Luck Z (v. Comme Il Faut) foutloos naar de finish en de tijd van 54.94 seconden was goed voor de zesde plaats. Joppen en Important Style VK (v. Falaise de Muze) hadden 55.96 seconden nodig en werden achtste. Kim Emmen reed Nash V/H Lilleveld (v. Tonixe) in 56.89 seconden naar de elfde plaats.

