Epaillard wint thuiswedstrijd met nieuwe troef Alibi de la Roque

Julien Epaillard rijdt pas sinds half mei op Alibi de la Roque (v. Mylord Carthago), maar het duo was nu al goed voor de overwinning in de Deauville Classic over 1m50. Tweede werd de Brit Guy Williams met Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude), de derde plaats was voor de Amerikaanse amazone met haar tienjarige Dicas (v. Diarado).

Epaillard startte zijn vosruin in juni voor het eerst, ook in Deauville. Vorige week won de razendsnelle Fransman met Alibi nog een 1m45 rubriek op de Globals in Valkenswaard. Er deden geen Nederlanders mee aan de GP in Deauville.

Bron: Horses.nl