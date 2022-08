Epaillards Caracole De La Roque: ‘Een merrie met een speciale routine’

Nog geen jaar geleden verkocht Julien Epaillard zijn toppaard aan Harry Charles en besteedde toen al zijn aandacht aan Caracole de la Roque. De tienjarige dochter van Zandor Z werd tot oktober vorig jaar gereden door Michel Hecart. Nu staat de Fransman met de onstuimige merrie op kop in het individuele klassement op het WK in Herning. "Ze is een vechter en ze zou door het vuur springen als ik haar dat zou vragen", aldus Epaillard.

De temperamentvolle Caracole de la Roque, die Julien Epaillard omschrijft als soms wat onbeheerst, heeft een speciale routine nodig om haar eigenzinnige karakter in goede banen te leiden, maar over één ding valt niet te twisten – ze heeft bakken vol vermogen en een vurige wil om te winnen.

‘Beetje fris vandaag’

Na hun tweede nulronde van donderdag vertelt Epaillard: “De merrie was een beetje fris vandaag – ik had niet de beste controle maar ze is geweldig en ze sprong super. Het was niet makkelijk om te beslissen wat te doen bij de driesprong – ik besloot uiteindelijk om er in zeven galopsprongen naar naar toe te gaan, maar pas toen ik in de ring was, niet voordat ik de ring in ging. Nu moeten we haar voor de rest van de competitie zo fris mogelijk te houden.”

‘Met hackamore is de sprong beter, maar de controle niet’

Het paar heeft een ongewone routine voor ze ring binnen rijden. Julien Epaillard rijdt Caracole de la Roque los op een gewoon hoofdstel met een gewoon bit. Vlak voordat ze de ring ingaan krijgt de merrie een hackamore op. “Ik doe het flatwork met een normaal bit en als ik begin te springen doe ik de hackamore om,” legt Julien uit. “Het is makkelijker om de merrie onder controle te hebben met een normaal bit, maar met de hackamore is ze wat vrijer en is de sprong beter – maar de controle niet.”

Handvol 5* concoursen gesprongen

Caracole en Julien Epaillard zijn in zeer korte tijd naar het hoogste niveau gestegen. Pas in 2021 vormden ze een team en namen ze deel aan slechts een handvol vijfsterren concoursen voordat ze naar het wereldkampioenschap springen gingen. “We wisten niet hoe goed ze zou zijn omdat ze nog niet zoveel ervaring heeft. Maar ik weet dat ze een vechter is en dat ze door het vuur zou springen als ik haar dat zou vragen.”

‘Het moeilijkste deel komt nog’

De individuele medailles voor het wereldkampioenschap springen worden pas zondag beslist, en zoals Julien al aangaf: “Dit is nog maar het begin, het moeilijkste deel moet nog komen.”

Bron Horse&Hound