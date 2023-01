Epaillards Caracole de la Roque verder onder Karl Cook

Julien Epaillards WK-paard Caracole de la Roque (v. Zandor Z) verlaat Frankrijk en vliegt naar de Verenigde Staten. Het nieuws lekte gisteravond uit op SoHorse.eu, maar zal nog moeten worden bevestigd zodra de transactie definitief rond is. De elfjarige merrie won het afgelopen jaar elf keer in handen van Epaillard waaronder de wereldbekerwedstrijden in Madrid en Lyon.

Caracole de la Roque is gefokt door Top Stallions Company in Frankrijk en kreeg haar opleiding bij de Hécarts. Internationaal debuteerde de merrie onder Adeline Hécart, later nam Michel de teugels over voordat ze bij Julien Epaillard op stal kwam. Onder Epaillard brak Caracole het afgelopen jaar door met veel hoge klasseringen op 1,60m niveau.

Na onder meer een tweede plaats in de 5* Grand Prix van Rotterdam wisten Julien Epaillard en Caracole een plek in het Franse team voor het WK in Herning te veroveren. Met het team werd het paar zesde en individueel 23ste. In de Nations Cup finale in Barcelona was het team met Epaillard en de merrie tweede. Verder wonnen ze de 4* Grand Prix’ in Opglabbeek en Saint Lô en de wereldbekerwedstrijden in Lyon en Madrid.

De Belgische handelaar François Mathy zou de transfer van Caracole naar Amerika hebben mogelijk gemaakt. Karl Cook wordt de nieuwe ruiter.

Bron SoHorse.eu