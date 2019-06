Eric en Maikel van der Vleuten oppermachtig in team competitie Cannes

In de Global Champions League over twee manches hebben Eric en Maikel van der Vleuten voor hen team Madrid in Motion de winst binnen gehaald. Beide heren reden zowel in de eerste manche van gisteren als in de tweede manche vandaag mooie foutloze rondes. De individuele strijd werd gewonnen door Hans-Dieter Dreher, die gisteren al tweede werd, en mocht ruim 23.000 euro in ontvangst nemen.

Dreher reed in het direct-op-tijd parcours een tijd van 68,66 met Prinz (v.Perigueux) en pakte daarmee ruimschoots de overwinning. Ruim vier seconde later kwam Ben Maher met de KWPN’er Explosion W (v.Chacco-Blue) door de finish en eindigde als tweede. Zijn landgenoot Scott Brash en Hello Mr President (v.Comme d’Api JR) deden er 74,05 seconden over en werden derde.

Succes voor de Nederlanders

Van de Nederlanders zette Leopold van Asten het beste resultaat neer. Van Asten reed met VDL Groep Zidane (v.Heartbreaker) een foutloze ronde in 76.63 seconden en pakte nog een negende prijs. Ook Eric van der Vleuten (Wunschkind 19) en Kim Emmen (Delvaux) zetten een foutloze ronde neer en eindigden als twaalfde en dertiende. Maikel van der Vleuten en zijn routinier Verdi TN (v.Quidam de Revel) reden foutloos, maar vielen buiten de prijzen.

Madrid in Motion

Eric en Maikel hielden voor Madrid in Motion als enige de lei schoon in beide manches en pakten zo op sublieme wijze de overwinning in de team competitie. Het duo mocht daardoor bijna 30.000 euro aan prijzengeld in ontvangst nemen. De Miami Celtics (Harry Charles, Shane Breen en Jessica Springsteen) eindigden als tweede met een totaal van acht over twee manches voor de Shanghai Swans (Peder Fredricson en Daniel Deusser) die ook op acht strafpunten eindigden. De opgetelde tijden van beide manches gaven de doorslag en daarin waren de Miami Celtics net een seconde sneller.

Uitslag individuele strijd.

Uitslag team competitie.

Bron: Horses.nl