Eric Lamaze doet inkopen in Spanje en Duitsland

De Canadese topruiter Eric Lamaze heeft drie nieuwe paarden op stal staan. Samen met de familie Rein koopt Lamaze paarden voor de fokkerij en de sport. Cacao JMG (v. Contagio) is een hengst die volgens Lamaze voor allebei geschikt is. De Canadees nam de Holsteiner, die internationaal 1m40 loopt, over van Gonzalo Busca Roca nadat die kwam trainen bij de stal van Lamaze in België.

Ook de negenjarige ruin Val de Vauxelles Z (v. Va-Vite) en de elfjarige merrie Quatarina (v. Quidam de Revel) worden aan het paardenbestand toegevoegd. De Va-Vite zoon bleek bij het testen “wakker te worden toen de balken omhoog gingen” aldus Lamaze. “Ik kon mijn ogen niet geloven. Toen ik er zelf opstapte bleek hij super moedig.” De Duitse Tonya Knüsting-Henning bemiddelde bij deze aankopen.

Wel naar Aken

Lamaze is voorzichtig vanwege de coronarisico’s voor zijn al aangetaste gezondheid, maar wil wel deelnemen aan het CSI3* in Aken komend weekend. Hij verwacht dat de maatregelen daar beter zullen zijn dan in de Belgische concoursen waarover hij zich eerder beklaagde.

Bron: World of Showjumping