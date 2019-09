Eric Lamaze duidelijk over format OS Tokyo: ‘Het zal rampzalig zijn’

Eric Lamaze maakt zich grote zorgen om het nieuwe format wat voor de Olympische Spelen in Tokyo gebruikt zal worden. In het nieuwe format zullen er in plaats van vier ruiters en een reserve nu drie ruiters starten met één invaller. "Het streep-resultaat is zo belangrijk. Dat is wat het interessant houdt," zei Lamaze tegen CBC Sports.

“Het is het ergste dat onze sport kan overkomen,” verklaarde de 51-jarige topruiter woensdag op Spruce Meadows. “De Olympische Spelen zijn het grootste dat we in onze sport hebben, in welke sport dan ook. Waarom moeten ze het dan zo voor ons verpesten?” Lamaze is zelf drievoudig Olympiër en heeft zowel de gouden (individueel 2008 Hong Kong), zilveren (team 2008 Hong Kong) als bronzen (individueel 2016 Rio) medaille in zijn bezit.

Druk van het Comité

Het Internationaal Olympisch Comité voert druk uit om het aantal landen dat deelneemt aan de paardensport te vergroten zonder meer ruiters en amazones toe te voegen aan de Zomerspelen. Daarom zullen de springteams uit drie ruiters of amazones bestaan plus een invaller in plaats van vier en een reserve. Daarbij mogen nu teamgenoten wisselen tijdens het kampioenschap terwijl dat eerder alleen mocht voor aanvang van de eerste ronde. Ook is er geen streep-resultaat meer en zal de individuele strijd eerst gestreden worden en daarna pas de landenstrijd.

‘Het zal rampzalig zijn’

Lamaze maakt ook duidelijk dat de ruiters en amazones niet werden geraadpleegd vóór de veranderingen en ziet het niet positief in. “Het zal rampzalig zijn als je het mij vraagt,” benadrukte Lamaze. “Dit alles voor het binnenlaten van landen die eigenlijk niet in staat zijn om te rijden op de Olympische Spelen.” Lamaze vervolgt: “We willen niet dat iemand gewond raakt. We willen niet dat iemand zichzelf voor schut zet.”

‘Ik heb geen antwoord waar je blij mee zult zijn’

Lamaze is terughoudender als het gaat om zijn eigen toekomst. De ruiter onthulde in mei dat hij al anderhalf jaar te maken had met een hersentumor. Lamaze heeft niet in het openbaar gesproken over de behandeling of prognose, maar gaf woensdag aan dat hij geen positief nieuws te melden had. “Het is wat het is,” zei Lamaze. “Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik heb geen antwoord waar je blij mee zult zijn.” Ondanks zijn ziekte rijdt Lamaze nog steeds vooraan mee op het hoogste niveau en of de ruiter Canada zal vertegenwoordigen op de Spelen blijft Lamaze realistisch: “Het is mijn doel, ja. Of het lukt weet ik niet, maar het is wel mijn doel om te gaan.” De Canadees vindt eigenlijk dat de Spelen geboycot moeten worden door alle ruiters en amazones en zeggen “als je dit niet ongedaan maakt, komen we gewoon niet omdat dit niet klopt.”

Bron: CBC Sports/Horses.nl