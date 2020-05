Eric Lamaze en Hickstead in Canada’s Hall of Fame

Op de Olymische Spelen in Beijing in 2008 schreven Eric Lamaze en de KWPN'er Hickstead (v. Hamlet) geschiedenis. Het paar won de individuele gouden medaille en met het team zilver. Lamaze en Hickstead kunnen tot een van de meest succesvolle combinaties in de springsport worden gerekend. In hun land worden ze nu geëerd met een plaats in de Hall of Fame.

Eric Lamaze en Hickstead behaalden ook een individuele bronzen medaille op de Wereldkampioenschappen 2010, waar Hickstead ook de titel van ‘Beste paard’ kreeg. Ze wonnen teamzilver en individuele brons op de Pan American Games 2007, evenals verschillende belangrijke Grand Prix’, waaronder Calgary (2007 en 2011), Genève (2008), Aken (2010), La Baule (2011) en Rome (2011).

‘Beste paard ter wereld’

In 2011 overleed Hickstead tijdens de wereldbekerkwalificatie in Verona. “Hij was het beste paard van de wereld”, zei Eric Lamaze nadat een gescheurde aorta het leven van Hickstead beëindigde.

Millar en Big Ben

Door de topprestaties van het paar worden ze opgenomen in de Canadese Sports Hall of Fame. Na Ian Millar en Big Ben zijn Lamaze en de KWPN’er het tweede paar uit de paardensport die deze eer in hun land krijgt.

‘Eer voor Hickstead en mij’

“Het is een eer voor mezelf en Hickstead om erkend te worden door de Canadese Sports Hall of Fame voor onze prestaties”, zei de 52-jarige Lamaze. “Ik ben vooral blij voor Hickstead. In onze sport zijn er twee atleten nodig die samenwerken, een mens en een paard, en in Hickstead had ik een echte partner gevonden. Het is fantastisch dat zijn geweldige prestaties worden erkend.”

Order of Sport

Lamaze wordt niet alleen opgenomen in de Sports Hall of Fame, maar ontvangt ook de Order of Sport, de hoogste sportieve onderscheiding van Canada. Door de coronapandemie zijn de officiële plechtigheden uitgesteld tot volgend jaar.

Bron World of Showjumping