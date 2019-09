Eric Lamaze niet te stoppen in Calgary, Van der Vleuten vierde

Maikel van der Vleuten leverde vannacht (Nederlandse tijd) een prima prestatie door met Idi Utopia (v. Quasimodo Z) vierde te worden in de 1,60m CANA Cup op de Spruce Meadows Masters in Calgary. In de rubriek was Eric Lamaze de onbetwiste winnaar. Voor eigen publiek stuurde de Canadees Chacco Kid (v. Chacco-Blue) in de barrage zo'n drie seconden sneller rond dan Rowan Willis die met KWPN'er Diablo VII (v. Douglas) tweede werd.

Met de zege in de hoofdrubriek schroefde Eric Lamaze zijn winstsom nog eens op. Inmiddels heeft de Canadese springruiter alleen al op Spruce Meadows ongeveer 6 miljoen Dollar bij elkaar gesprongen. Lamaze was een van de veertien barrage kandidaten in de CANA Cup en moest met Chacco Kid als eerste van start. Met een uitgekiende, snelle ronde finishte hij in 37,80 seconden en daar kwam niemand meer in de buurt. De Australiër Rowan Willis kwam nog het dichts bij met de tienjarige, door J. Bervoets uit Zonnemaire gefokte Diablo VII. Hij stopte de klokken op 40,72 seconden en werd tweede.

‘Chacco Kid was erg snelvandaag’

“Het gebeurd niet vaak dat je als eerste in de barrage kan winnen”, vertelt de 51-jarige Eric Lamaze. “Er is altijd wel iemand die een gaatje kan vinden om toch sneller te zijn. Maar Chacco Kid was erg snel vandaag. Het was een geweldig gevoel, ik kon hem hard laten galopperen en hij hield het oog voor de sprong, hij was super voorzichtig.”

Staut blijft Van der Vleuten net voor

Op de derde plaats eindigde de Fransman Kevin Staut op Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II). Staut bleef met 41,02 seconden Maikel van der Vleuten en Idi Utopia slechts 0,05 seconden voor. Martin Fuchs werd met de Oldenburger Silver Shine (v. Califax) vijfde in 42,44.

Overige Nederlanders

Doron Kuipers bleef met Charley (v. Calido I) ook foutloos in het basisparcours maar kwam niet meer terug voor de barrage. Willem Greve werd vijftiende op Zypria S (v. Canturo) met een tijdfout. Ook Kevin Jochems kreeg een tijdfout met Cristello 2 (v. Numero Uno) en werd 17de. Voor Frank Schuttert was er een 22ste plaats met Queensland E (v. Quickfire De Ferann) door een springfout.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht Spruce Meadows