Eric Lamaze weer terug in het zadel

In december cancelde Eric Lamaze zijn najaarstournee vanwege gezondheidsklachten. De Canadese springruiter moest daardoor onder andere de Rolex Top Tien in Genève afzeggen. Gisteren was de voormalig Olympisch kampioen weer in het zadel te zien. Hij sprong met twee paarden in een nationale 1,40m-rubriek in Wellington.

Wat precies de gezondheidsklachten van Eric Lamaze zijn, is niet duidelijk. eerder moest hij ook al verstek laten gaan in Lyon en Parijs. Na de wereldruiterspelen in Tryon kwam de Canadees nog aan de start op het CSI5* in Waregem. Daarna is hij niet meer in de internationale ring verschenen.

Op het Winter Equestrian Festival in Wellington kwam gisteren Lamaze voor het eerst weer aan de start. Hij reed twee paarden in een nationale 1,40m-rubriek. Op het filmpje die op Facebook werd gepost, zit hij op Bonnie M Z (v. Bentley vd Heffinck), het paard van zijn pupil Kara Chad.

Bron Facebook