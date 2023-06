Eric Navet wint ‘Le Trophée des Légendes’ in La Baule

Vorig weekend namen vier legendarische springruiters het tegen elkaar op tijdens het CHIO in La Baule. Medaillewinnaars Eric Navet, Frédéric Cottier, Markus Fuchs en Lars Nieberg sprongen met geleende paarden een wedstrijd op 1,30m-niveau. De 64-jarige Eric Navet won de rubriek. "Ik ben erg ontroerd vanavond en jullie hebben me een aantal onvergetelijke momenten laten herbeleven," zei de Fransman na afloop.

De Trophée des Légendes bracht het Franse publiek op de banken. De benefietwedstrijd bedacht door Frédéric Cottier, nam samen met Lars Nieberg uit Duitsland, Markus Fuchs uit Zwitserland en Éric Navet uit Frankrijk deel aan de wedstrijd met paardenwissel. Dit alles onder toeziend oog van Nelson Pessoa.

Eric Navet, die met Quito de Baussy Olympisch brons won in Barcelona, leverde vier foutloze rondes af op de paarden van Sports Équestres Militaires. Het leverde hem de zege op en een staande ovatie van het publiek. Een geëmotioneerde Navet herbeleefde zijn Europese gouden medaille die hij in 1991 in La Baule won.

Bron Grandprix.info/Facebook La Baule