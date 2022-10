Eric Ten Cate beste Nederlander in door Francois Xavier Boudant gewonnen GP van Bonheiden

Met Ciento (v.Viento Uno W) reed de Fransman Francois Xavier Boudant in 37.93 seconden door de finish van de barrage in de Grote Prijs van het CSI2* concours Bonheiden. Daarmee was hij Dayro Arroyave met Ingmar (v.C-Ingmar) ruim een seconde te snel af. Daniel Deusser reed zijn Maya-S (v.Chacco-Blue) naar de derde positie in 39.26 seconden.