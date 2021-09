Eric ten Cate en Ivoor: twee keer top vijf in Bonheiden

Eric ten Cate is goed onderweg op het CSI in Bonheiden. Met de AES goedgekeurde Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek) werd de Tukker gisteren vijfde en eergisteren derde in het 1,40m. Donderdag werd de proef gewonnen door Thierry Goffinet en de Baloubet du Rouet-dochter Balrika. Gisteren was de Brit Joe Clee de beste met Ballinalard (v. Balloon).

Donderdag in de Tabel A direct op tijd reed Eric ten Cate de derde tijd van 58,53 seconden met de achtjarige Ivoor, gefokt door Hennie Groote Wolthaar. De AES goedgekeurde hengst heeft het afgelopen jaar al veel goede internationale klasseringen achter zijn naam staan met elf top tien plaatsen. Eergisteren werd de Twentse springruiter voorbij gestreefd door Thierry Goffinet die met Balrika een tijd van 54,08 seconden reed en Joe Clee en de merrie Ballinalard.

Clee wint barrage 1,40m

Joe Clee en de achtjarige Ballinalard hielden hun goede vorm vast door gisteren de barrage van het 1,40m te winnen. Zestien combinaties hadden zich hiervoor geplaatst en de Brit was met 37,81 seconden ruim de snelste. Laura Renwick kwam nog het dichts bij met haar MHS High Hopes (v. Quidam Junior). Zij werd tweede in 38,66 seconden.

Eric ten Cate stuurde Ivoor rond in 39,83 seconden, goed voor de vijfde plek. Kim Emmen was de tweede Nederlandse in de barrage. In het zadel van de achtjarige Daham (v. Diamant de Semilly), geboren in de stallen van Jan Tops, werd Emmen zevende in een tijd van 40,71 seconden.

Bron Horses.nl