Eric ten Cate en Piet Raijmakers Jr net naast het podium in GP Bonheiden

Gisteravond werd in Bonheiden de Grote Prijs verreden over een hoogte van 1.45m. Eric ten Cate eindigde hier met Incredible (v. Clinton) op de vierde plaats. Het duo reed een foutloze basisomloop en een foutloze barrage in een tijd van 42.98 seconden. Piet Raijmakers Jr bleef samen met zijn paard Van Schijndel's Gladstone (v. Grison van den Bisschop) van het hout af en zette de klok stil op 44.22 seconden. Voor Raijmakers en de tien-jarige hengst resulteerde dit in de zesde plaats. De winst was er voor Guy Williams die samen met zijn Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude) finishte in 40.19 seconden.

Kim Emmen kent al een succesvol weekend in Bonheiden. Zo was Emmen donderdag derde en zevende bij de vijfjarigen, reed ze naar de overwinning bij de zevenjarigen en behaalde ze een tweede plaats in de 1.45m rubriek. Vrijdag wist Emmen de winst te pakken bij de zevenjarigen, werd ze tweede en negende bij de vijfjarigen, behaalde ze een elfde plaats bij de zesjarigen, een zevende plaatst in het 1.40m en een 18e plaats in het 1.30m

Kim Emmen alweer succesvol

Na twee succesvolle dagen is Kim Emmen nog steeds in topvorm. Zo behaalde ze gisteren nog een tiende plaats met Diarados Black Diamond (v. Diarado) in het 1.30m. Werd ze elfde met Eg Davinci (v. Darco) bij de zesjarigen en derde met Sure d’Elle Z (v. Obolensky Z) bij de vijfjarigen.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl