Eric Ten Cate pakt prijzen in Herning

Eric Ten Cate kende een uiterst succesvol weekend op CSI Herning. Eerder reed de ruiter zijn toppaard Incredible (v. Clinton) al foutloos in in de Big Tour 1.50m rubriek en vanochtend voegde hij daar een derde plaats in de Medium Tour 1.45m aan toe. Dit keer in het zadel van Horsedeals Notre-Dame Van 'T Roosakker (v. Echo Van T Spieveld).

Gisteren werd de Grote Prijs al gesprongen maar vandaag stond er nog een afsluitende 1.45m rubriek op het programma. Van de 47 combinaties reden er negen dubbel foutloos. Rolf-Göran Bengtsson wist de rubriek te winnen door Lyjanair (v. Lyjanero) in 42.79 seconden naar de finish te rijden. Christian Jansen had met Stenvangs Daiquiri (v. Catoo) 42.91 seconden nodig en werd tweede. Eric Ten Cate sloot de wedstrijd goed af want hij reed Horsedeals Notre-Dame Van ‘T Roosakker in 43.62 seconden naar de derde plek.

