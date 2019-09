Eric van der Vleuten derde in St Tropez

De Prix Premiumares, een rubriek over 1m50, werd gewonnen door Pieter Devos met Espoir (v. Surcouf de Revel). De Belg is in St. Tropez om met Claire Z te proberen zijn koppositie in de GCT terug te veroveren, maar een leuke vrijdagrubriek winnen voor 15.000 euro is natuurlijk ook nooit weg.

De tweede plaats was voor Amerikaan Kent Farrington, die Austria 2 (v. Casall) gezadeld had. Eric van der Vleuten werd met Djoost Again (v.Cantos) derde.

Maikel van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr. Blue) lieten een balk noteren in de de eerste omloop en geraakten dus niet in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl