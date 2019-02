Eric van der Vleuten en Johnny Pals succesvol in GP onder de Spaanse zon

Vanmiddag werd in Vejer de la Frontera de Fairfax Grand Prix verreden. De 3* GP over een hoogte van 1,45m werd gewonnen door de Brit Jake Saywell. Eric van der Vleuten en Johnny Pals deden goede zaken onder de Spaanse zon en reden de top twaalf binnen.

Saywell was zijn 12 mede-barrage kandidaten te rap af. De Brit kruiste de finish-lijn met Havinia van de Roshoeve (v.Cicero Z) in 43,97 seconden en pakte daarmee de overwinning. De Amerikaanse Catherine Pasmore en de Heartbeat-zoon Hiteck klokten 44,19, en mochten als tweede opstellen. Holly Smith werd derde met Claddagh Iroko (v.Iroko).

Nederlanders

Eric van der Vleuten en Johnny Pals belandden ook bij de 13 barrage-kandidaten. Van der Vleuten en Djoost Again (v.Cantos) finishten in 47,34 en pakten daarmee een mooie zevende plaats. Johnny Pals en zijn For Pleasure-nakomeling Fernando eindigden als elfde in de Grote Prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl