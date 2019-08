Eric van der Vleuten op het podium in 2* GP, Joy Lammers en Vincent Dings in top tien

Eric van der Vleuten pakte zojuist in de 2* Grand Prix van Valkenswaard een mooie podiumplek. De Nederlander vocht met 13 concullega's de barrage uit en moest enkel Nicola Philippaerts en Sophie Hinners voor zich dulden in de prijsuitreiking. Joy Lammers en Vincent Dings plaatsen zich ook in de top van het klassement.

Als eerste starter in de barrage zette Joy Lammers met First Boy BB (v.Hamlet) een foutloze ronde neer in een tijd van 39,57, wat de amazone uiteindelijk een vijfde plaats opleverde. Als derde starter in de barrage dook Eric van der Vleuten met Kamara van ’t Heike (v.Epleaser) onder de tijd van Lammers. De Nederlander pakte de leiding over met een tijd van 38,94. Vincent Dings zag van der Vleuten zijn ronde rijden en wist dat hij sneller kon. Met Daylight (v.Ustinov) trapte Dings het gaspedaal in en leek af te stevenen op een razendsnelle tijd voor de winst. Al was zijn tijd sneller, 37,73 seconden, zijn snelheid moest de ruiter echter bekopen met een springfout. Dings werd uiteindelijk achtste.

De winnaar

Het was uiteindelijk Nicola Philippaerts die de hoogste eer op mocht eisen. Philippaerts klokte met KWPN’er Fubertha (v.Nabab de Reve) een tijd van 38,20 en liet alle balken in de lepels liggen. Sophie Hinners probeerde als voorlaatste starter met Vittorio (v.Valentino DDH) nog roet in het eten te gooien voor de Belg. De amazone van stal Hendrix kwam met 38,48 net tekort en moest genoegen nemen met een tweede plaats en verwees van der Vleuten naar plek drie.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl