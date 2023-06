Eric van der Vleuten pakt dubbele prijzen in 1,45m Parijs

Eric van der Vleuten wist maar liefst twee top tien klasseringen te noteren in het 1,45m in Parijs. Met Icarronne-s (v. Carrera VDL) sprong van der Vleuten naar het tiende resultaat en met Dreamland (v. Sunday de Riverland) deed de topruiter er nog een schepje bovenop door als vijfde te eindigen. De proef werd gewonnen door Harry Charles.

In het parcours gesprongen over twee fasen kwamen 28 combinaties aan start. Elf daarvan wisten een dubbele nulronde te rijden waarvan Harry Charles dit het snelste deed. De nog jonge Brit stuurde Billabong Du Roumois (v. Mylord Carthago) in 26.59 seconden naar de overwinning. Dit was bijna een seconde sneller dan Andreas Schou, die op zijn beurt 27.40 seconden nodig had om I Know (v. Arezzo VDL) naar huis te rijden. Philipp Weishaupt volgde kort daarachter op de derde plaats en reed Krokant (v. Kannan) in 27.54 seconden naar de finish.

Prijzenregen voor van der Vleuten

Eric van der Vleuten vinden we twee keer terug in de uitslagenlijst. Hij noteerde het beste resultaat met Dreamland en mocht zich als vijfde opstellen in de prijsuitreiking. Ook met zijn andere paard Icarronne-s was van der Vleuten succesvol. Hij kwam al vroeg in de wedstrijd aan start en de tijd van 31.13 seconden leverde hem een tiende plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl