Eric van der Vleuten rijdt top vijf 3* GP Vejer de la Frontera binnen

Eric van der Vleuten zette in de 3* Grand Prix van zondag in Vejer de la Frontera een zeer mooi resultaat neer. De Nederlander plaatste zich voor de barrage en mocht uiteindelijk als vijfde opstellen in de prijsuitreiking. De winst was voor Pedro Veniss die een tijd neerzette waar geen enkele concurrent echt bij in de buurt kwam.

Pedro Veniss en Böckmanns Lord Pezi Junior (v.Lord Pezi) reden een zeer strakke ronde in de barrage. Het duo klokte een tijd van 38.48 en hielden alle palen in de lepels. Dit was genoeg om de hoofdprijs van 13.550 euro in ontvangst te mogen nemen. Taylor Alexander deed een goede poging Veniss de winst af te snoepen. Alexander en Lord Lucio (v.Legolas) deden er 39.08 seconden over en moesten achter Veniss plaatsnemen in de prijsuitreiking.

Top vijf van het klassement

Kara Chad stuurde haar Quidamo F (v.Quality) rond in 39.27 en werd hiermee derde. De routinier John Whitaker klokte met Unick du Francport (v.Zandor Z) een tijd van 41.75 seconden en viel net naast het podium op plek vier. Eric van der Vleuten kwam met Wunschkind (v.Casall) door de finish in 42.48 en werd hiermee nog vijfde in de 1.50m Grote Prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl