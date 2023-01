Eric van der Vleuten tweede in GP Opglabbeek, Maikel vierde

De familie Van der Vleuten deed goede zaken in de Grote Prijs op Sentower Park in het Belgische Opglabbeek zaterdagavond. Eric van der Vleuten werd met zijn twaalfjarige Dreamland (v. Sunday de Riverland) tweede op een halve seconde afstand van de Belgische winnaar Tristan Guisson met Naturelle vh Legitahof Z (v. Nabab de Reve). Zoon Maikel werd vierde met Dywis HH (v. Toulon); hij moest de Fransman Gregory Cottard met Bibici (v. Norman Pre Noir) voor laten gaan op plaats drie.

Ook Kars Bonhof, Sanne Thijssen en Kim Emmen klasseerde zich in deze GP. Bonhof bleef foutloos in de barrage met Hernandez TN (v. Kannan), de twee Nederlandse amazones zagen beiden een balk vallen in de finale.

1,45 rubriek

Eerder op zaterdagmiddag was Loewie Joppen derde in de 1,45 rubriek met Osiris FZ (v. Dallas). Sanne Thijssen was hier vierde met Hi There (v. Nabab de Reve), haar zus Mel werd vijfde met For President (v. Numero Uno).

Uitslag GP

Uitslag 1,45

Bron: Horses.nl