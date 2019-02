Eric van der Vleuten wederom succesvol onder de Spaanse zon

Eric van der Vleuten lijkt zich in zijn nopjes te voelen onder de Spaanse zon. Nadat de Nederlander afgelopen week al vierde werd in de Grand Prix, plaatste Eric zich vandaag bij de beste zes in de Big Tour. De winst in de rubriek was voor Pedro Veniss.

Pedro Veniss stuurde Anaya Ste Hermelle (v.Andiamo) rond in 66,82 en stelde daarmee de overwinning zeker. Lisa Cubitt kwam met Warriors Glory (v.Warrior) bijna twee seconden later binnen en moest achter de Braziliaan plaatsnemen. Derde werd door de fam. van Straaten gefokte Vittorio-nakomeling Dittorio-S onder het zadel van de Egyptische Alaa Mayssara.

Van der Vleuten

Nadat zoon Maikel vanmiddag in Doha de 1,45m openingsproef op naam zette, presteerde vader Eric erg goed in Vejer de la Frontera. Van der Vleuten had Wunschkind (v.Casall) gezadeld voor de 1,50m Big Tour en werd zesde in de rubriek. Bij de zevenjarigen stonden 2 KWPN’ers en ook Charlotte Verhagen bij de beste twaalf. KWPN’er Helder V (v.Arezzo) won de proef onder het zadel van Regis Bouguennec en Homme (v.Inshallah de Muze) werd achtste met diens amazone Lucy Wood. Verhagen eindigde met Beau van de Hagenhorst Z (v.Big Star JR KZ) als elfde.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl