Erica Swartz wint Grand Prix Lier, De Ruijter en Jochems in top 10

De Zweedse Erica Swartz won zondagavond met haar indrukwekkende elfjarige merrie Jovita (v. Carabas vd Wateringhoeve) de 2* Grand Prix in Lier. Tweede was de Britse Annabel Shields met Creevagh Carisma (v. Camiro de Haar Z), die 3/100 voorbleef op thuisruiter Dominique Hendrickx en Koriano van Klapscheut (v. Lord Z).

Derde starter Kevin Jochems was met Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) de eerste foutloze combinatie in de barrage. Hij zette in een paar strakke lijnen de tijd op 39,85 seconden. Anouk de Ruijter kwam met Quantas 15 (v. Quintero), direct na Jochems aan de start. Zij kon steeds vrij kort draaien, maar nam niet het laatste aan risico. Ze ging qua tijd wel direct over Jochems heen: foutloos in 39,64 seconden. Het leverde De Ruijter een zesde plaats in de eindstand op, Kevin Jochems werd zevende.

Grootjans vierde

De barrage telde maar liefst 18 combinaties en na De Ruijter had de Belgische Ann Carton-Grootjans er al wat meer gas op, zij kwam foutloos aan de meet in 38,50 seconden met Kai Licha de Carmel (v. Prince vd Wolfsakker). Uiteindelijk bleek dat goed voor de vierde plaats. Haar landgenoot Dominique Hendrickx scherpte de tijd even later aan met de ontketende Koriano van Klapscheut: 37,70 seconden.

Joppen houdt het rustig

Loewie Joppen reed een uitgekiende en rustige foutloze ronde met Hantano in 44,40 seconden. Hij was duidelijk uit op foutloos en dat leverde alsnog een mooie klassering op plaats 11 op. De vijftiende starter was de Britse Annabel Shields. Haar stevige schimmel Creevagh Carisma, denderde erg gretig door het parcours, voortdurend op zoek naar de volgende lijn. Shields reed 3/100 van de tijd van Hendrickx af en nam leiding over. Tenslotte kwam als laatste de Zweedse Erica Swartz aan de start. Zij wist het uiterste uit haar fanatiek bruine merrie Jovita te persen. In 36,95 seconden pakte de Zweedse op het laatste moment nog ruimschoots de winst.

Uitslag

Bron: Horses.nl