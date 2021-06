Ervaren Kiwi’s naar Olympische Spelen

De Nieuw-Zeelandse hippische bond heeft drie ervaren springruiters aangewezen voor de Olympische Spelen in Tokio. Viervoudig Olympiër Bruce Goodin zit in het team met de KWPN'er Backatorps Danny V (v. Quasimodo Z). Naast hem reizen tweevoudig Olympiër Daniel Meech met Cinca 3 (v. Casall) en Sharn Wordley met Verdini d'Houtveld Z (v. Verdi TN) naar Tokio.

Bruce Goodin, die in Zweden woont, heeft eerder deelgenomen aan de Spelen van Barcelona 1992, Sydney 2000, Athene 2004 en Beijing 2008. Met de door door Teepen uit Venlo gefokte Backatorps Danny V vertegenwoordigde hij ook al zijn land op de wereldruiterspelen in Tryon. Daniel Meech, woonachtig in Duitsland, reed mee op de Spelen in Atlanta en Athene. Meech werd in Athene individueel twaalfde. Sharn Wordley, die in de VS woont en werkt, was actief op de Spelen in Hong Kong en op de WEG in Tryon.

Een eer

Goodin zegt dat het een eer is om weer voor de Olympische Spelen te worden aangewezen. “Het is altijd spannend om geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen en Nieuw Zeeland weer te vertegenwoordigen,” zei hij. “Het voelt goed dat Danny op het juiste moment in goede vorm is. Het zijn spannende tijden. Het zullen zeker andere Olympische Spelen worden, maar het is altijd erg spannend om daar te zijn.”

De meereizende reserve is Uma O’Neill, de in Californië wonende amazone met haar schimmelhengst Clockwise of Greenhill Z (v. Clearway). De niet meereizende reserve is Tom Tarver met Fiber Fresh Popeye (v. Cardento).

