Erynn Ballard opent Fort Worth International met eerste en derde plek

De 4*-wedstrijd in Fort Worth International begon gisteren met een 1,45m Twee Fasen Special. De Canadese Erynn Ballard opende sterk in Amerika met een eerste plek op Narcotique v/h Dingenshof (v. Harley VDL) en een derde met de KWPN'er Gakhir (v. Spartacus). Daniel Coyle wist zich ertussen te rijden op de Falaise de Muze-dochter Ivory TCS.

Daniel Coyle had al vroeg een snelle foutloze ronde gereden op de KWPN-merrie Ivory TCS. De 30,77 seconden in de tweede fase leek moeilijk te verbeteren. Erynn Ballard kwam een paar combinaties later wel dicht in de buurt met Gakhir. Het paar finishte in 31,19 seconden.

Met haar tweede paard Narcotique v/h Dingenshof wist Ballard aan het einde van de rubriek de lijnen nog iets korter te rijden. Ballard klokte 30,30 seconden en kaapte de eerste prijs weg voor de neus van Coyle.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl