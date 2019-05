Euro Horse koopt twee paarden bij Oak Grove’s Stud

Axel Verlooy van Euro Horse heeft onlangs zijn springstal aangevuld met twee talenten. Bij de Duitse Oak Grove's Stud kocht de Belg de bij Zangersheide goedgekeurde KWPN'er Oak Grove's I’m the One (I'm Special the Muze x Lupicor) en de elfjarige Verdi TN-zoon Oak Grove's Vogelfrei.

De zesjarige hengst Oak Groves I’m the One, gefokt bij de familie Breukink uit Doesburg, liep als vierjarige mee in de Blom hengstencompetitie onder Henk Frederiks. Een jaar later viel de bij Zangersheide goedgekeurde hengst op in de finale van de vijfjarige springpaarden op het WK in Lanaken. Inmiddels in handen van Harm Lahde sprong hij naar de twaalfde plaats. Vorige maand bleef de hengst alle rondes nul in de Youngster Tour in Bonheiden en won de laatste proef.

Ook de elfjarige Oak Grove’s Vogelfrei werd in Duitsland oor Euro Horse aangeschaft. De zoon van Verdi TN werd vorig jaar onder Harm Lahde vierde in het Duitse kampioenschap. Op het CSI3* in Neumünster in februari won het duo het Championat van Neumünster. Ook in Hagen, Gross Viegeln en Redefin zat de combinatie geregeld in de prijzen in in de Big Tour. Vogelfrei was destijds het op een na duurste paard van de ESI-auction van Henrik Klatte en Otto Vaske in Lastrup. Hij werd voor 65.000 euro geveild.

Bron Horseman/Horses.nl