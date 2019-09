Europees kampioen België superieur in Nations Cup Calgary

De Belgische springduivels sloten de eerste omloop af met vier strafpunten en gingen meteen fier aan de leiding. François Mathy Jr kreeg met Uno de la Roque (v. Numero Uno) een springfout en Yves Vanderhasselt finishte op Jeunesse (v. Eldorado van de Zeshoek) met vijf strafpunten.

Voor de Nederlanders viel naar de eerste ronde het doek. Willem Greve sprong Zypria S met slechts een tijdfout rond, Doron Kuipers hield met Charley (v. Calido I) de schade beperkt tot vijf strafpunten. Maikel van der Vleuten kreeg met Idi Utopia (v. Quasimodo Z) een ongebruikelijke weigering op de dubbel en finishte uiteindelijk met 12 strafpunten. Kevin Jochems en Cristello 2 (v. Numero Uno) liepen 14 strafpunten op. Voor de Oranje ruiters werd het een teleurstellende negende plaats met alleen Duitsland nog achter hen.

In de tweede omloop maakten de Belgen geen springfouten meer. Vanderhasselt hoefde niet meer binnen te rijden want de zege kon België niet meet ontgaan. Olivier Philippaerts bleef met de KWPN’er H&M Extra (v. Berlin) twee keer foutloos en Pieter Clemens herhaalde dat kunststukje met Quintini (v. Quintender 2). En het feest werd compleet toen ook François Mathy een nul ronde reed.

De strijd om de tweede plaats ging tussen de Ieren, met acht uit de eerste ronde, en Canada met negen strafpunten. De foutloze ronde van Mario Deslauriers met Amsterdam 27 (v. Catoki), de ene tijdfout van Errynn Ballard op Fellini S (v. Vermont) en de vier strafpunten van Eric Lamaze en Coco Bongo (v. Caretino) brachten het totaal op veertien strafpunten.

De Ieren begonnen de tweede omloop met een tijdfout van Brian Cornane met Armik (v. Armitage) en twee tijdfouten van Daniel Coyle met Farrel (v. Cardento). Toen Dermott Lennon en Gelvins Touch (v. Touchdown) twee balken uit de lepels hadden getikt, moest slotruiter Shane Sweetnam wel foutloos blijven om de tweede plek veilig te stellen. Maar ook zijn Koss van Heiste (v. Breemeersen Adorado) kreeg twee springfouten en Sweetnam gooide de handdoek in de ring.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl

