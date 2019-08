Europese springtitel pony’s voor foutloze Max Wachmann, Holleman tiende

Het laatste Europees Kampioenschap van de pony's, de individuele titel bij het springen, ging zojuist naar Max Wachmann uit Ierland, met Cuffesgrange Cavalidam. Het duo raakte als enige gedurende het hele kampioenschap geen enkele balk.

Holly Truelove uit Groot Brittanië werd tweede met Rexter d’Or, het brons was voor de Franse Ilona Mezzadri met Callas Rezidal. Fleur Holleman was op Bora Bora de beste Nederlandse, zij reed naar de tiende plaats met in totaal 13 strafpunten. Mart IJland werd 13e met Invisible E van het Juxschot.

Bondscoach Hoogenraat tevreden

Voor Fleur was het haar eerste EK; haar pony Bora Bora had in 2016 al EK-ervaring opgedaan in Denemarken onder Iris Zwienenberg. “Fleur deed het hartstikke goed, ze reed heel constant”, vatte bondscoach Edwin Hoogenraat de prestatie van zijn pupil samen.

Mart IJland begon vanaf de achtste plaats aan de finale. “Hij reed een sterke wedstrijd, maar had in de laatste ronde even een miscommunicatie”, legt de bondscoach uit. Hierdoor zakte Mart een aantal plaatsen in het klassement.

Uitslag EK Springen Pony’s 2019

Bron: Horses.nl / KNHS