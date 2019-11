Eve Jobs vindt nieuwe troef in Valentino Tuilière

Eve Jobs heeft haar team van toppaarden uitgebreid. De erfgename van Steve Jobs, mede-oprichter van Apple, heeft Valentino Tuilière (v.Diamant de Semilly) overgenomen. De Selle Français werd gereden door de Ier Mark McAuley. De 21-jarige Jobs is de afgelopen jaren een zeer serieuze vertegenwoordiger van de Stars and Stripes geworden.

Valentino Tuilière is geboren bij de familie Mordasini en is een zoon van Diamant de Semilly ui een Silvio I-moeder. Valentino werd opgeleid door Sylvain Bissuel, Fabien Duranton, Charlotte McAuley en Loïc Mordasini. Nadat hij op het hoogste niveau had geproefd met Mark McAuley, de echtgenoot van Charlotte, bleef de bruine vanaf 2018 onder het zadel van de Ier.

Het koppel werd zevende in de Sharjah CSI 3 * Grand Prix in januari 2019. Ook presteerde het koppel meerdere malen op CSI 5 * niveau. Een van de beste prestaties behaalde het paar eind juni: de zesde plaats in de CSI 5 * Grand Prix van Knokke.

Dit is niet de eerste keer dat de familie Mordasini en Eve Jobs zaken doen, aangezien de Amerikaans in 2017 al Tiny Toon Semilly (v.Diamant de Semilly) had overgenomen, eerder gereden door Charlotte McAuley.

Bron: GrandPrix-Replay/Horses.nl