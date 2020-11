Expensive naar Tara van de Leegte

Hendrik Jan Schuttert heeft laten weten dat zijn paard Expensive (Unaniem x Karandasj), waarmee hij al zes jaar een combinatie was, naar de 19-jarige amazone Tara van de Leegte gaat. Schuttert sprong tot 1m60 niveau met de ruin, die elf jaar oud is.

Schuttert en Expensive waren afgelopen maand nog in Oliva, waar ze een mooie vierde plaats in een 1m45 rubriek reden. In Wierden in augustus was er nog een podiumplaats voor het duo. Schuttert schrijft: “Bedankt voor zes geweldige jaren, we zullen je missen in het team!”

Bron: Facebook / Horses.nl