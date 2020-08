Fabienne Roelofsen wint Grote prijs in Zuidwolde

Zondagmiddag werd de drukke week in Zuidwolde afgesloten met de 1.45m Grand Prix. Er verschenen 49 combinaties aan de start waarvan tien combinaties zich wisten te plaatsen voor de barrage. Fabienne Roelofsen en Canto Bruno (Cantoblanco x Quality) waren niet te kloppen en gingen naar huis met de winst.

Het was geen gemakkelijk basisparcours waar op de driesprong veel fouten werden gemaakt. Ook de toegestane tijd zorgde voor menig strafpunten. In de barrage leek de overwinning naar Caroline Muller te gaan en de gretig springende Diarindo Z (Diarado x Indoctro). De combinatie legde het parcours af in een tijd van 40.19 seconden. Als drie na laatste starter reed Fabienne Roelofsen op spectaculaire wijze Muller eraf in een tijd van 38.23 seconden. Het podium werd compleet gemaakt door Jurre van Bommel en de Vegas VDL-nakomeling Edmond (mv. Hinault).

Bron: Horsesnl